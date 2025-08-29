FERRE – Jornada técnica a campo de Agrinat Agropecuaria: Un espacio clave para la innovación en el agro regional

Con el objetivo de acercar herramientas, conocimientos y soluciones innovadoras a los productores de la región, Agrinat Agropecuaria organizó una exitosa jornada técnica a campo en las inmediaciones de Ferré. El evento, que contó con una nutrida participación de productores locales, se consolidó como un espacio fundamental para el intercambio de experiencias y la presentación de tecnologías de vanguardia en el sector.

La jornada, liderada por Matías Vallejos, titular de Agrinat, constituyó una oportunidad propicia para presentar los principales servicios y productos de la firma, en colaboración con destacadas empresas del rubro. La participación de expertos y especialistas de diversas compañías puso en relieve una visión integral sobre las problemáticas y oportunidades que enfrenta la producción local.

Conocimiento y soluciones de la mano de expertos

Durante el evento, varias empresas líderes compartieron sus conocimientos y propuestas innovadoras para optimizar la producción agropecuaria. Entre los expositores, se destacó la participación de:

CM Agro Servicios: Presentó estrategias efectivas para el control de especies exóticas invasoras, un desafío constante en la gestión de los campos.

FANSEED: Mostró las últimas novedades en genética y semillas, destacando su rol clave para mejorar la productividad y la calidad de los cultivos.

AgroSpray: Se centró en soluciones para la protección de cultivos, ofreciendo respuestas a los retos sanitarios de la agricultura.

Alena y Uarana Agro: Demostraron cómo la tecnología, en particular el uso de drones, puede revolucionar el manejo agrícola, optimizando recursos y tiempo.

Fortaleciendo lazos para el futuro del agro

El evento concluyó con palabras de agradecimiento de Matías Vallejos a los productores por su participación, enfatizando que la jornada fue una oportunidad única para fortalecer el trabajo conjunto y la capacitación continua en el sector. «Esperamos que la jornada siga creciendo en próximas ediciones, a fin de brindar un ámbito de diálogo e intercambio técnico fundamental para el crecimiento de la producción agropecuaria regional», expresó Vallejos.

Esta iniciativa subraya la importancia de generar espacios de encuentro y capacitación que permitan a los productores locales mantenerse actualizados y preparados para los desafíos del futuro.