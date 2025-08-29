back to top
    POLITICA – Fuerza Patria cerró su campaña con la presencia de Victoria Tolosa Paz

    Con una reunión en General Arenales, el frente político Fuerza Patria cerró su campaña de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre. El evento, que contó con la presencia de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz, sirvió para presentar formalmente a los candidatos a concejales y consejeros escolares que integran la lista.

    El anfitrión de la jornada fue el ex intendente José María Medina, quien encabeza la lista de candidatos a concejales. Durante su discurso, Medina destacó la importancia de las próximas elecciones para el futuro del distrito y agradeció el acompañamiento de los presentes, entre los que se encontraban referentes de diversas fuerzas políticas.

    El acto reunió a todos los integrantes de la lista de candidatos, así como a importantes figuras del Movimiento Derecho al Futuro, el Kirchnerismo y el Frente Renovador, con el referente local, Dr. Claudio Urio, demostrando la confluencia de distintos sectores en apoyo a la propuesta politica.

    La diputada Tolosa Paz, por su parte, brindó un efusivo discurso de cierre, en el que resaltó el compromiso de la lista con los vecinos de General Arenales y llamó a la ciudadanía a participar activamente en los comicios. Con este evento, Fuerza Patria afirma la presencia en el plano electoral del distrito, alentando firmes expectativas en la recta final rumbo a las urnas.

