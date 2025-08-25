Avances en salud pública: ampliación y modernización del Hospital Municipal Ignacio Pirovano

El Hospital Municipal Ignacio Pirovano avanza en un proceso de modernización que impactará de manera directa en la atención de los pacientes y en la calidad de los servicios de salud pública.

En el marco de un plan integral de ampliación edilicia, la institución se encuentra en plena obra de su nueva sala de espera, que contará con consultorios adicionales, farmacia, corredor y accesos renovados hacia las distintas áreas del hospital. Esta ampliación permitirá mejorar la circulación interna, optimizar los espacios comunes y ofrecer un entorno más moderno y confortable tanto para los pacientes como para el personal de salud.

A la par de las obras, se continúa invirtiendo en equipamiento de alta tecnología. Está prevista la adquisición de tres bombas de infusión volumétricas de última generación, valuadas en $1.083.990,60 cada una, que garantizarán un suministro preciso, seguro y eficiente de medicamentos, nutrientes y soluciones en todo el entorno hospitalario. Estas bombas están diseñadas para reducir los riesgos asociados a errores de dosificación y asegurar una atención de excelencia en áreas críticas como clínica médica, quirófano y unidades de cuidados intensivos.

La modernización también incluye la incorporación de nuevos profesionales. En los próximos días se sumará al equipo médico la doctora Mildred Colaberardino, especialista en cardiología, quien aportará nuevas prácticas y fortalecerá la atención en una de las áreas más demandadas por la comunidad.

El proyecto, impulsado desde la Secretaría de Salud a cargo del doctor Guillermo Apizzato y la dirección del Hospital Municipal bajo la doctora Marisol Viglioni, refuerza la decisión de consolidar un sistema de salud local moderno, eficiente y cercano, con capacidad de respuesta acorde a las necesidades actuales y futuras de la población.

