FUTBOL – Matías Barry es la nueva figura del verdinegro

A poco del inicio del Torneo Interligas Arenales – Colon, el plantel de Social se enriquece con uno de los grandes goleadores del futbol regional. Se trata de Matías Barry, de 30 años, proveniente de El Huracán de Rojas, quien ya se sumó a las practicas a cargo del entrenador, Guillermo Beraza, y su cuerpo técnico.

Matías Barry tiene un amplio y exitoso recorrido por el futbol de la zona. Con una importante etapa formativa en Sarmiento de Junín, donde tuvo un gran rendimiento en las divisiones inferiores. Luego pasó por el Club Carabelas y también se destacó con sus goles en Newbery de Rojas, para luego recalar en Defensores de Salto, donde jugó torneos federales con excelente rendimiento.

En esta ultima etapa, defendiendo los colores de El Huracan de Rojas, se destacó como un implacable goleador, resultando el máximo artillero durante varias temporadas, hasta que fue convocado para sumarse a Social, de cara al gran desafío del interligas.

Bajas en el Verdinegro

Tras disputar la final del certamen pasado, el equipo de Beraza tuvo varias salidas. Adrian Martinez, Tomás Morales, Tomás Sartori, Joel Moran, Matías Colman y Jorge Cordoba ya no forman parte del plantel. Los que siguen son: Gonzalo Lamardo, Alejo Montero y Pablo Aranda. En tanto que se sumaria en las próximas horas el goleador, Daniel Cofreses, quien ya tuvo un positivo paso por el verdinegro, quedando a definir la continuidad de Yamil Garnier.