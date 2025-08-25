FUTBOL FEMENINO – Rosario Cohen Di Prinzio, figura clave en la victoria de Sarmiento

La joven y talentosa futbolista de Ascensión, Rosario Cohen Di Prinzio, brilló con luz propia y se erigió como la figura fundamental en la sólida victoria de Sarmiento. El equipo juninense goleó a Mariano Moreno 4 a 0 en la 2da fecha del Torneo Clausura de Fútbol Femenino, organizado por la Liga Deportiva del Oeste.

El partido, correspondiente a la categoría Sub 13, se jugó en la cancha de Villa Belgrano y vio a Sarmiento imponerse con claridad desde el pitazo inicial. Con la cinta de capitana en su brazo, Rosario Cohen Di Prinzio fue la encargada de abrir el marcador, desatando el grito de gol y allanando el camino hacia la victoria para su equipo.

Tras el gol de Rosario, Sarmiento continuó dominando el encuentro. Los otros tantos que sellaron la goleada fueron convertidos por Juana Mendoza, Victoria Terzagui y Ana Mateazzi, confirmando el gran momento que atraviesa el equipo en el campeonato.

La actuación de la jugadora de Ascensión demuestra una vez más sus notables aptitudes y su liderazgo en el campo de juego, consolidándola como una de las promesas a seguir en el fútbol femenino de la región.