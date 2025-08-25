FUTBOL – Colonial arranca el Interligas con un triunfo ante Singlar

Colonial aprovechó el envión anímico del titulo alcanzado en el Apertura y se llevó una importantísima victoria de 2 a 1 ante Singlar en el estreno del Torneo Interligas Arenales-Colón. El partido también fue el escenario de la emotiva despedida de una leyenda de Singlar, Juan Pedro Canone, quien se retiró del fútbol profesional después de más de 20 años de carrera.

La jornada en la cancha de Singlar estuvo marcada por la ovación a Juan Pedro Canone. El histórico jugador auriazul disputó sus últimos diez minutos con la camiseta de su equipo y se marchó del campo de juego en medio del aplauso de su afición, un merecido reconocimiento a su brillante trayectoria.

Por el lado de los debuts, Singlar contó con la presencia de Ivo Gutiérrez en la defensa central, mostrando un rendimiento positivo. En la valla de Colonial, el juvenil Simón Matheu superó los nervios iniciales y se lució con un desempeño sólido durante todo el partido.

El primer tiempo fue parejo, con un arranque prometedor de Colonial que Singlar supo neutralizar, incluso generando algunas oportunidades claras para abrir el marcador. Sin embargo, las emociones llegaron en el complemento.

A los 15 minutos, Colonial se puso en ventaja tras una jugada con varios rebotes que Brian Giménez empujó a la red. El gol le dio un impulso al visitante, que aprovechó los espacios dejados por Singlar para ampliar la ventaja a los 22 minutos con la aparición de Gonzalo Policani.

Singlar no se rindió y su presión constante dio frutos. Con olfato goleador, Federico Eizaguirre marcó el descuento, poniendo un signo de interrogación en los minutos finales. Pese a la insistencia del local, Colonial resistió y aseguró tres puntos de oro en el inicio del torneo.

Singlar 1- Colonial 2

Arbitro: Gonzalo Romano. Líneas: Jonatan Moreno – Leonardo Lazaro

Singlar: Juan I. Caresani, Ivo Gutierrez, Kevin Aranda (Matías Aranda), Augusto Gasparini, Agustín Garcia, Juan M. Lambrisca (Juan M. Scutieri), Gaspar Romitelli, Santiago Toscani, Federico Eizaguirre, Juan P. Canone (Jeremias Ocampo) y Tomás Martin Poleri. DT: Iván Reyes. Sup: Ciro Pimienta, Juan M. Gatti, Oliverio Comino y Santino Maranessi.

Colonial: Simón Matheu, Lucas Apesato, Martin Trombini, Pablo Labatte, Fernando Movio (Pietro Geloso), Lautaro Irusta, Alejandro Lima, Emanuel Vazquez, Gonzalo Policani, Daniel Vazquez (Juan S. Isaguirre) y Brian Gimenez. DT: Ariel Bianchi. Sup: Mauricio Cusato, Lautaro Torres y Agustín Machado.

Goles: ST 13′ Brian Gimenez (C); 22′ Gonzalo Policani (C) y 42′ Federico Eizaguire (S)