FUTBOL – Arrancó el Interligas Arenales – Colon

Resultados de la 1ra. Fecha
Zona 1
Agustina 0 – Barracas 3 (Javier García, Valentino Arista y Nahuel Arce)
12 de Octubre 2 (Bulgarelli y Valdez) – Huracán (Arribeños) 0
Zona 2
Racing 3 (Sebastián Niz, Paul De Martino y Enzo Galarza) – 9 de Julio 0
Singlar 1 (Federico Eizaguire) – Colonial (Ferré) 2 (Brian Gimenez y Gonzalo Policani)
Zona 3
El Fortín 2 (Ciro Núñez y Federico Oliva) – Porteño 2 (Nicolás Villarreal 2)
Arenales FC 1 (Tomás De León) – Belgrano 1 (Stefano Acuña)
Libre: Social (Ascensión)