    FUTBOL - Arrancó el Interligas Arenales - Colon
    Deportes Futbol

    FUTBOL – Arrancó el Interligas Arenales – Colon

    Resultados de la 1ra. Fecha

    Zona 1
    Agustina 0 – Barracas 3 (Javier García, Valentino Arista y Nahuel Arce)
    12 de Octubre 2 (Bulgarelli y Valdez) – Huracán (Arribeños) 0

    Zona 2
    Racing 3 (Sebastián Niz, Paul De Martino y Enzo Galarza) – 9 de Julio 0
    Singlar 1 (Federico Eizaguire) – Colonial (Ferré) 2 (Brian Gimenez y Gonzalo Policani)

    Zona 3
    El Fortín 2 (Ciro Núñez y Federico Oliva) – Porteño 2 (Nicolás Villarreal 2)
    Arenales FC 1 (Tomás De León) – Belgrano 1 (Stefano Acuña)
    Libre: Social (Ascensión)

