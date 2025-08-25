FUTBOL – Arrancó el Interligas Arenales – Colon

Resultados de la 1ra. Fecha

Zona 1

Agustina 0 – Barracas 3 (Javier García, Valentino Arista y Nahuel Arce)

12 de Octubre 2 (Bulgarelli y Valdez) – Huracán (Arribeños) 0

Zona 2

Racing 3 (Sebastián Niz, Paul De Martino y Enzo Galarza) – 9 de Julio 0

Singlar 1 (Federico Eizaguire) – Colonial (Ferré) 2 (Brian Gimenez y Gonzalo Policani)

Zona 3

El Fortín 2 (Ciro Núñez y Federico Oliva) – Porteño 2 (Nicolás Villarreal 2)

Arenales FC 1 (Tomás De León) – Belgrano 1 (Stefano Acuña)

Libre: Social (Ascensión)