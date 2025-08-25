FUTBOL – La leyenda de Singlar: adiós al último «10»

El fútbol de la Liga Arenalense se vistió de nostalgia este fin de semana para despedir a uno de sus más grandes ídolos. Juan Pedro Canone, el eterno «10» de Singlar, colgó los botines y se convirtió en una leyenda viva del club. Tras más de dos décadas de defender los colores auriazules, su legado es imborrable.

Con una zurda prodigiosa y una visión de juego inigualable, Canone fue el motor de Singlar en los momentos más gloriosos. Su talento fue clave en la obtención de siete títulos de la primera división (2002, 2006, 2008, 2017, 2018, 2019 y 2023), convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del club. Especialista en la pelota parada, sus tiros libres y penales eran infalibles, y sus asistencias y goles exquisitos deleitaron a la hinchada durante años.

En el marco del inicio del Torneo Interligas, el club y la afición le rindieron un merecido homenaje al idolo, quien estuvo acompañado por su familia en tan emotivo momento. El presidente de Singlar, Nicolás Di Santo, le entregó una camiseta enmarcada como símbolo de su inmensa trayectoria. Por su parte, el presidente de la Liga Deportiva de General Arenales, Nicolás Bovetti, y el titular del Tribunal de Penas, Dante Donasco, le otorgaron una placa conmemorativa.

El momento de la despedida estuvo cargado de emoción porque jugó sus ultimos 10 minutos en la primera de Singlar, siendo reemplazado por Jeremias Ocampo, recibiendo el cálido aplauso de la hinchada que lo vio crecer y convertirse en un ídolo. Sus goles, sus jugadas y su lealtad al club quedarán grabados para siempre en la memoria de cada seguidor de Singlar. El «último 10» se despide de las canchas, pero su leyenda recién empieza.