ASCENSION – Una velada de esperanza y música para la comunidad

En el marco del Jubileo 2025, la comunidad de Ascensión se unió en un evento musical conmovedor bajo el lema «Que seamos Uno». El grupo “Peregrinos de la Esperanza”, de la Parroquia “Ascensión del Señor”, convocó al Padre Néstor Gallego para una noche en familia llena de música y fe.

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro de Jubilados, tuvo como objetivo recaudar fondos para las obras de refacción del templo y la casa parroquial. Con una asistencia masiva de instituciones educativas y grupos de catequesis, la velada se convirtió en un verdadero encuentro de solidaridad.

«Los Amigos de Jesús»: música y fe en comunidad

El Padre Néstor Gallego presentó su obra musical “Los Amigos de Jesús”, en un espectáculo que deleitó a grandes y pequeños. El coro de voces locales, coordinado por Adriana Abecasis, y el Padre Gallego como solista, le dieron un toque especial a la presentación de los distintos establecimientos educativos.

Participaron el Jardín de Infantes Nuestra Señora, la Escuela de Educación Artística Nº 1 y la Escuela de Educación Especial Anexo 541, articulando con la Escuela Primaria Nuestra Señora. También se sumaron los alumnos del Jardín de Infantes Nº 904 y el CEC Nº 802 “Hermana Lucía”, junto a la catequesis parroquial de la Capilla “Nuestra Señora de Luján” del Barrio Estación Ascensión. El primer bloque culminó con la dulce presentación de los pequeños del Jardín Maternal Nº 1 “María Elena Walsh”.

Después de un breve intermedio, los esquemas artísticos continuaron con la presentación de la Catequesis Parroquial, la Escuela Primaria Nº 3 y la Capilla “La Anunciación” de La Angelita. Los “Amigos de la Música”, ex integrantes del Cantaniño, también se hicieron presentes con una hermosa canción, dando paso a una conmovedora representación de la Escuela Secundaria Nuestra Señora sobre los 12 apóstoles de Jesús.

El evento finalizó con el mensaje del párroco local, Padre Gustavo, y la emotiva canción “Pidan y se les Dará”. La noche concluyó con el sorteo de premios donados generosamente por comercios e instituciones locales, lo que demostró el compromiso y la colaboración de toda la comunidad para alcanzar el objetivo propuesto.