POLITICA – Referentes locales de La Libertad Avanza se reunieron con figuras nacionales en Pergamino

En un encuentro clave para el futuro político de la región, los principales referentes de La Libertad Avanza en General Arenales, Miguel Domínguez y Mariano Rossi, participaron este viernes en una mesa de concertación que tuvo lugar en la ciudad de Pergamino.

La reunión contó con la presencia de destacadas figuras del espacio político liderado por el presidente Javier Milei.

El evento se centró en un análisis profundo de las problemáticas específicas de la zona, con especial énfasis en el sector productivo.

Durante la jornada, se destacó el impacto positivo que podría generar la reducción de retenciones para la economía regional, un tema prioritario en la agenda del gobierno nacional.

Domínguez y Rossi tuvieron la oportunidad de mantener un diálogo directo con los candidatos a diputados nacionales de LLA, Diego Santilli y José Luis Espert. Además, conversaron con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Acompañados por el referente seccional y candidato a senador provincial, Gonzalo Cabezas, los dirigentes de General Arenales abordaron diversas cuestiones que afectan al distrito y proyectaron el trabajo a futuro del espacio en la región. El encuentro sirvió para fortalecer los lazos entre los referentes locales y las figuras nacionales, delineando estrategias conjuntas para la provincia de Buenos Aires.