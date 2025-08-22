TORNEOS BONAERENSES – Cultura de General Arenales brilla en la etapa regional

Una delegación de talentosos artistas del distrito de General Arenales dejó su huella en la etapa regional de los Torneos Bonaerenses 2025, celebrada en la ciudad de Chacabuco. Los participantes compitieron en diversas disciplinas culturales y lograron excelentes resultados, clasificando a la gran final provincial que tendrá lugar en Mar del Plata durante la primera quincena de octubre.

Un camino a Mar del Plata para los artistas de la región

La jornada en Chacabuco fue un éxito para los representantes de General Arenales, quienes demostraron su habilidad y pasión en cada una de sus presentaciones. Los siguientes participantes aseguraron su lugar en la final de los Juegos Bonaerenses de Cultura:

Poesía Adultos: Norma Cuellas, de Arribeños, se destacó en esta categoría.

Dibujo Sub 15: Benjamín Garavaglia, también de Arribeños, se llevó el primer puesto.

Mural: Bianca Cacarozzo, de Ferré, demostró su talento con una obra que la llevó a la final.

Además, otros participantes obtuvieron valiosos reconocimientos:

2° Puesto

Objeto artístico Sub 18: Jano Calderone, de Ferré, obtuvo una destacada segunda posición.

Danza-Teatro PCD: El grupo conformado por Sandra Giménez, Verónica Peña, Marcos Ledesma y David Saporito, logró un merecido segundo lugar.

3° Puesto

Cuento Adultos: Olga Dacunda, de Ferré, se ubicó en el tercer puesto.

Objeto artístico Sub 15: Berenice Canseco, de Arribeños, completó el podio en su disciplina.

Estos logros son un reflejo del talento y el esfuerzo de los jóvenes y adultos del partido de General Arenales. Ahora, la expectativa se centra en Mar del Plata, donde los artistas locales competirán por los premios mayores a nivel provincial. ¡Felicitaciones a todos los participantes por su excelente desempeño!