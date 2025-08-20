Inauguran el patio techado de la Escuela Primaria N°6 en Estación Ascensión

Este jueves 21 de agosto a las 9.45 horas se inaugurará oficialmente el nuevo patio techado de la Escuela Primaria N°6 de Estación Ascensión, una obra largamente esperada por la comunidad educativa y considerada de enorme importancia para el desarrollo de actividades escolares.

El acto contará con la presencia de la intendente Erica Revilla, junto a autoridades locales, concejales, representantes de la educación y vecinos de la comunidad.

La construcción de este espacio cubierto comenzó a principios de año, luego de distintas reuniones mantenidas entre Érica, el concejal Juan Pablo Olivieri –exdirector de Deporte– y la directora de la institución, Sandra Dangelo. En esos encuentros se plantearon los problemas que sufría la escuela: un patio a cielo abierto que, al llover, dejaba a los niños sin lugar para jugar o realizar educación física, y la existencia de un antiguo escenario en desuso que representaba un riesgo para los alumnos. El único espacio alternativo era un pasillo interno, pequeño e inadecuado para el normal desarrollo de las actividades.

La solución llegó con la decisión de construir un patio techado moderno, seguro y funcional, que permitirá a los chicos realizar educación física, actos escolares y propuestas pedagógicas sin depender de las condiciones climáticas. “Se trata de un verdadero sueño hecho realidad, que beneficiará no solo a los alumnos y docentes, sino también a toda la comunidad”, expresó Olivieri.

Este logro se suma a una larga lista de obras realizadas en la Est. de Ascensión en los últimos años, como la conexión de agua potable, el canal aliviador y entubado para prevenir inundaciones, la colocación de luminarias LED, cordón cuneta y empedrado .

En tiempos en que algunos buscan instalar que “no se ha hecho nada”, los hechos hablan por sí solos: en estos años de gestión se han llevado adelante innumerables obras que mejoraron la calidad de vida de los vecinos en cada rincón del distrito. Y en este caso, el beneficio llega directamente a los más chicos, en una escuela primaria de Estación Ascensión que hoy celebra un antes y un después en su historia.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/inauguran-el-patio-techado-de-la-escuela-primaria-n6-en-estacion-ascension/