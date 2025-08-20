Comenzó el proceso de escrituración -HISTORICA- del barrio San Remo

En un hecho de enorme relevancia para la comunidad, se firmó en el Salón Azul del Honorable Concejo Deliberante el inicio del trámite de escrituración del Barrio San Remo, el más antiguo del distrito y, al mismo tiempo, uno de los más complejos desde el punto de vista legal y administrativo.

El acto estuvo encabezado por la intendente Erica Revilla, junto a la abogada Carolina Acevedo, responsable del área de Regularización Dominial del municipio de General Arenales.

El proceso demandó un trabajo sostenido del Ejecutivo, ya que los terrenos habían sido entregados en su momento sin la debida subdivisión, y el macizo completo figuraba a nombre de un propietario desconocido. Para poder avanzar, el municipio debió iniciar una prescripción administrativa, regularizar el dominio a su nombre y contratar a un ingeniero agrimensor para realizar la subdivisión del predio. Posteriormente se gestionaron los trámites ante distintos organismos provinciales, como ARBA, Catastro y Geodesia, todos los cuales representaban un paso indispensable para llegar a esta instancia.

Un dato clave es que los costos fueron absorbidos en su TOTALIDAD por el municipio, garantizando que los vecinos no tuvieran que afrontar gastos. La próxima etapa será la entrega de las escrituras sociales gratuitas, a través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo que se prevé concretar en los próximos meses.

Este logro se inscribe en la política de ordenamiento del ejido urbano que la gestión de Erica Revilla inició desde el primer día de gobierno, con el objetivo de que cientos de familias del distrito puedan acceder a la escritura de sus hogares, brindándoles seguridad jurídica, estabilidad y la tranquilidad de ser dueños plenos de su vivienda.

“El barrio San Remo es histórico y sus vecinos esperaron décadas por este derecho. Hoy podemos decir que estamos un paso más cerca de hacerlo realidad”, destacó la intendente.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/comenzo-el-proceso-de-escrituracion-historica-del-barrio-san-remo/