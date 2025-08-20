Convocatoria: Gestión y entrega del Pase Libre Multimodal en General Arenales

Desde el Municipio de General Arenales informamos a la comunidad que este jueves 21 de agosto se estará realizando la gestión y entrega del Pase Libre Multimodal destinado a personas con discapacidad, un beneficio que permite acceder de manera gratuita al transporte público dentro de la Provincia de Buenos Aires.

El Pase Libre Multimodal es un derecho otorgado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que garantiza a las personas con discapacidad el acceso gratuito e ilimitado a los distintos servicios de transporte público, facilitando su movilidad y promoviendo su autonomía e inclusión social.

La convocatoria tendrá lugar en el Palacio Municipal, en el horario de 11:30 a 14:00 hs.

👉 Para poder acceder al trámite, es requisito asistir con la siguiente documentación:

Certificado Único de Discapacidad (CUD)

Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico

Este beneficio constituye una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la movilidad, el acceso al transporte público y la inclusión de las personas con discapacidad.

Invitamos a todas las vecinas y vecinos que cumplan con los requisitos a acercarse en el horario indicado para realizar la gestión correspondiente.

