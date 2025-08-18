EVENTO FESTIVO – Un día lleno de sonrisas: Festejos del Día de la Niñez en todo el distrito

En un ambiente de pura felicidad y diversión, el distrito de General Arenales se vistió de fiesta este domingo para celebrar el Día de la Niñez. Con la organización del Gobierno Municipal en colaboración con los Bomberos Voluntarios, cada localidad ofreció una jornada inolvidable para los más pequeños y sus familias.

Los festejos contaron con una gran variedad de actividades diseñadas para el disfrute de todos. Hubo juegos, bicicleteadas, música y espectáculos artísticos que deleitaron al público. Los niños y niñas no solo se divirtieron, sino que también recibieron golosinas para endulzar aún más la tarde.

Uno de los momentos más esperados en cada rincón del distrito fue el sorteo de una tablet, un premio que llenó de emoción a los presentes. La intendente Erica Revilla estuvo acompañando de cerca los festejos, compartiendo la alegría con los vecinos y su equipo de Gabinete.

La jornada fue un éxito rotundo, reafirmando el compromiso de la comunidad por ofrecer espacios de recreación y alegría para los niños, fortaleciendo así los lazos familiares y comunitarios en todo el distrito de General Arenales.