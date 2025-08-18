ASCENSION – Los cañones vuelven a custodiar al Libertador

En un emotivo acto que congregó a toda la comunidad, los históricos cañones volvieron a tomar su lugar en el monumento al General José de San Martín, en el marco del 175º aniversario de su paso a la inmortalidad. La jornada, marcada por la alegría y la satisfacción de los vecinos, destacó el esfuerzo mancomunado para recuperar este símbolo histórico de la localidad.

El evento fue encabezado por la Intendente Erica Revilla, quien estuvo acompañada por su equipo de gobierno, concejales, consejeros escolares y diversas autoridades. El acto protocolar contó con la presencia de la Banda Militar “Curupaytí”, perteneciente al Grupo de Artillería 10 de Junín, que con sus acordes aportó un marco de solemnidad y patriotismo.

Las instituciones educativas y fuerzas vivas de la comunidad se hicieron presentes con sus banderas de ceremonia, rindiendo homenaje al Padre de la Patria.

La Intendente Revilla convocó al historiador local, Alberto Risoli, quien brindó un interesante relato sobre la llegada de los cañones al pueblo, enriqueciendo la ceremonia con datos históricos. Luego, Roberto Repeto se sumó para detallar el arduo trabajo de restauración de las ruedas de madera, una labor que devolvió el esplendor a estas piezas de artillería.

La música y la danza también fueron protagonistas. Tras la interpretación de la «Marcha de San Lorenzo», el taller de danzas folclóricas del ECA, dirigido por Mercedes Ubilla, deleitó a los presentes con zamba y chacarera.

El cierre estuvo a cargo de la banda militar, que interpretó la canción «Los 60 Granaderos», poniendo un emotivo broche final a un trascendente acto conmemorativo.