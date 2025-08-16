Policia oriundo de General Arenales herido de bala en Pergamino



Este viernes por la mañana, en el marco de una serie de allanamientos en la ciudad de Pergamino, un efectivo de la DDI resultó herido por disparos de arma de fuego.

Se trata del sargento Néstor Sebastián Coggiolo, oriundo de General Arenales, quien recibió el impacto de un proyectil calibre .357 en una pierna. El agresor efectuó varios disparos y logró darse a la fuga, presuntamente herido.

El operativo motivó un despliegue de brigadas y escuadrones, con intervención del fiscal Nelson Mastorchio.

Coggiolo sufrió fractura de peroné, pero su vida no corre peligro y se encuentra en recuperación en un centro de salud. La causa fue caratulada como “intento de homicidio”.