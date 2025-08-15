Agrupación vecinal 2 de Abril: Propuestas y visión para General Arenales

Integrantes de la agrupación vecinal 2 de Abril compartieron, en una entrevista concedida a FM Encuentro, las principales líneas de trabajo y las motivaciones con las que encaran la campaña electoral para el Concejo Deliberante del distrito General Arenales.

Origen y composición del grupo

2 de Abril se define como un partido distrital, integrado por vecinos de General Arenales que participan desde hace más de seis años en el ámbito local y cuentan con representatividad en el actual Concejo Deliberante. La lista incluye candidatos de diferentes perfiles, entre ellos jóvenes y referentes con experiencia en la localidad de Ascensión.

Propuestas y ejes temáticos

Durante la entrevista, se abordaron temas como:

Participación juvenil: Los candidatos señalaron la importancia de que los jóvenes sean contemplados en la vida política y cuenten con oportunidades de estudio, trabajo y emprendimiento en las localidades del distrito.

Escucha activa: El grupo enfatizó su práctica de recorrer la comunidad, visitar casas y responder personalmente a inquietudes de los vecinos.

Trabajo social: Se mencionaron espacios comunitarios, tales como "Manos Comprometidas", que ofrecen apoyo escolar y actividades artísticas gratuitas destinados a niños y jóvenes.

Presupuesto participativo: Uno de los proyectos mencionados contempla destinar un porcentaje del presupuesto municipal a obras elegidas directamente por los vecinos.

Pluralidad política: Desde 2 de Abril destacaron la necesidad de que el Concejo Deliberante refleje distintas voces y opiniones, superando el predominio de mayorías partidarias que puedan limitar el debate y tratamiento de proyectos.

Contexto electoral

La agrupación informó que busca renovar la banca que actualmente posee en el Concejo Deliberante y ampliar su espacio político, con una lista en la que participan activamente jóvenes y nuevos referentes. Invitan a los vecinos a concurrir a votar el próximo 7 de septiembre y señalan que la participación ciudadana es fundamental para la construcción democrática local.

Síntesis

La entrevista permitió conocer las principales propuestas y el enfoque de la agrupación vecinal 2 de Abril de cara a los próximos comicios, resaltando temas como la inclusión juvenil, el pluralismo político y la importancia de la participación social y comunitaria.