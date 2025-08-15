back to top
    Exponentes locales brillaron en la Maraton «Delfo Cabrera»

    Con la participación de casi 900 atletas de toda la región, la ciudad de Armstrong se vistió de fiesta para celebrar la XXI edición del Medio Maratón «Delfo Cabrera». El evento, que rinde homenaje a uno de los más grandes ídolos del atletismo argentino, Delfo Cabrera, recordado por su épica victoria en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, fue el escenario de una jornada deportiva memorable.

    En este marco de gran nivel competitivo, el distrito de General Arenales estuvo representado por un grupo de atletas que tuvo una destacada actuación, dejando una excelente impresión entre los competidores.

    Fabián Machado, Sofía Belloni, Rosana Gigliotti y Jorge Romano se midieron contra los mejores de la región y demostraron su preparación y compromiso con la disciplina. Si bien la competencia fue exigente, el desempeño de los cuatro deportistas fue sobresaliente, culminando una gran labor en el exigente recorrido.

    La participación de estos atletas no solo representa a General Arenales en un evento de gran envergadura, sino que también inspira a la comunidad a seguir fomentando la práctica deportiva.

    El espíritu de Delfo Cabrera, con su historia de esfuerzo y triunfo, sin duda fue la motivación extra para cada uno de los corredores en esta inolvidable jornada.

