Brillante Actuación Arenalense en el Cross Trail de Junín

El Parque Natural Laguna de Gómez de Junín, fue escenario de la primera edición del Cross Trail Junín, un evento que superó todas las expectativas y contó con la participación de más de 500 atletas de todo el país. En un escenario natural, los competidores disfrutaron de desafiantes recorridos de 10 y 21 kilómetros, y entre las figuras más destacadas de la jornada se encontraron varios representantes de General Arenales, quienes dejaron su huella en los primeros puestos.

La gran protagonista fue la atleta local, Ivana Cuchetti, con en una demostración de fuerza y velocidad, se alzó con el primer puesto en la carrera de 10 kilómetros. De igual manera, fue brillante el desempeño de la representante ascensionense, Valeria Bazán, quien se impuso con gran rendimiento en la prueba de 21 km, siendo la mejor de su categoría.

Pero la alegría para el distrito de General Arenales no terminó ahí. Otros atletas también tuvieron actuaciones dignas de mención en la prueba de 21 km., accediendo a los puestos de vanguardia: José Alberto Bazán demostró su constancia al alcanzar el 4º puesto en su categoría. Alberto Lucero, representando a Arribeños, también tuvo una destacada participación, logrando el 7º puesto en su categoría y un meritorio 13º lugar en la clasificación general. En tanto que Martín Polverari, de General Arenales, completó la buena jornada arenalense con un 20º puesto en su categoría.

La primera edición del Cross Trail Junín no solo fue un éxito de convocatoria, sino que también brindó un marco ideal para que los atletas de General Arenales exhibieran su talento y dedicación. Su destacada labor en este evento refuerza el potencial de la ciudad en el ámbito del trail running y el atletismo en general.