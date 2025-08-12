La Agrupación Vecinal “2 de Abril” presentó a sus candidatos en La Trinidad y llamó a trabajar por las necesidades de cada comunidad

La Trinidad, General Arenales – En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 7 de septiembre, la Agrupación Vecinal “2 de Abril” reunió a sus candidatos en la plaza de La Trinidad para compartir una jornada de diálogo con vecinos, intercambiar ideas y plantear prioridades de gestión.

La lista de candidatos a concejales está encabezada por Ana Laura Geloso, acompañada por Silvio Copetti (segundo candidato) y Dolores Santucho (tercera candidata). Durante la charla, los postulantes remarcaron la importancia de escuchar a la comunidad y enfocarse en decisiones consensuadas que respondan a las necesidades más urgentes de cada localidad del distrito.

Prioridades y trabajo colectivo

Silvio Copetti, comerciante y referente local, destacó que es fundamental definir prioridades de forma comunitaria, dejando de lado intereses personales:

“Hay muchas necesidades. Lo importante es entender y acordar qué es lo más urgente para la comunidad, y trabajar todos juntos por eso. La política se debe hacer hasta que uno es electo; después hay que gestionar, no seguir haciendo campaña”.

Por su parte, Dolores Santucho, docente oriunda de Ascensión y residente en Ferré, puso el foco en las oportunidades para los jóvenes:

“Los pueblos tienen realidades diferentes, y eso también se refleja en el acceso a la educación. Estudiar fuera implica un gran esfuerzo económico. Lo viví como estudiante y creo que el futuro no se espera: se construye. Nuestro compromiso es acompañar a los jóvenes para que puedan cumplir sus sueños”.

Un partido vecinal con agenda local

Ana Laura Geloso subrayó que la Agrupación 2 de Abril es un partido vecinal que no depende de estructuras políticas nacionales o provinciales:

“Eso nos permite pensar y actuar en base a las necesidades reales del distrito de General Arenales. Queremos llegar al Concejo Deliberante para ser la voz de los vecinos y canalizar sus reclamos con respeto y responsabilidad. Vivimos en comunidades pequeñas, nos conocemos y sabemos qué le hace falta a cada pueblo”.

Para la candidata, el desafío es cambiar la forma de hacer política, promoviendo la participación ciudadana y el debate constructivo:

“No todos los políticos somos iguales. Necesitamos recuperar la confianza y demostrar que se puede gestionar pensando en el bienestar colectivo”.

Invitación al acompañamiento

La jornada finalizó con un pedido conjunto de los tres candidatos para que los vecinos acompañen a la Agrupación el próximo 7 de septiembre: