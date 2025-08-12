Capacitación en RCP y primeros auxilios para docentes de nivel inicial en Gral. Arenales

Durante la mañana de hoy, el Centro Cívico de General Arenales fue escenario de una importante jornada de capacitación destinada a docentes de jardines maternales y jardines de infantes de todo el distrito. La actividad estuvo orientada a brindar herramientas prácticas sobre reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios en niños, con el objetivo de que las maestras puedan actuar de manera inmediata y segura ante una emergencia, hasta la llegada de la ambulancia.

La instrucción estuvo a cargo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Arenales, quienes ofrecieron una instancia teórica y una práctica, permitiendo a las participantes entrenar maniobras y protocolos básicos de actuación.

Esta capacitación se enmarcó dentro de las políticas públicas impulsadas por la Secretaría de Desarrollo Social, a cargo de la Lic. Emilia Serra Barra, área que nuclea a los jardines maternales y trabaja de forma integral para atender las necesidades de la primera infancia. El trabajo se articula con un equipo interdisciplinario conformado por nutricionistas, psicopedagogos, profesoras de educación física, y en esta ocasión, con la colaboración de Bomberos Voluntarios y la Secretaría de Salud municipal, dirigida por Guillermo Apizzato.

Con una notable concurrencia de docentes del nivel inicial, la jornada permitió no solo adquirir conocimientos técnicos, sino también fortalecer la red de cuidado y atención temprana en una etapa de la vida que requiere especial acompañamiento y asistencia

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/capacitacion-en-rcp-y-primeros-auxilios-para-docentes-de-nivel-inicial-en-gral-arenales/