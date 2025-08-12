Social avanza a semifinales tras vencer a su clásico rival

En un vibrante encuentro de cuartos de final, el Club Social se impuso por 1 a 0 a su clásico rival, Singlar Club, y se clasificó a las semifinales del torneo de Octava División. El equipo dirigido por Ezequiel Villalba demostró su jerarquía y carácter en condición de visitante, asegurando así su lugar entre los cuatro mejores del certamen.

El partido, disputado con gran intensidad, mantuvo a los espectadores expectantes. La paridad reinó en la cancha hasta que, en los primeros minutos del segundo tiempo, Social encontró la llave para el triunfo. El delantero Joaquín Benítez, en una destacada jugada individual, eludió al arquero y definió con precisión para marcar el único gol del partido.

Singlar, bajo la dirección técnica de Germán Marzoratti, formó con Beltrán Romero, Juan Pedro Gigliotti, Benjamín Di Santo, Felipe Marzoratti, Benjamín Faga, Renzo Fenoglio, Franco Covachina, Simón Poleri, Nahuel Valdez y Teo Lobos. En el banco de suplentes estuvieron Rocco Bucci, Ciro Plaza, Mateo Leavy, Mateo Carrión, Renato Gallese, Constantino Summa y Juan M. Bravo.

Por su parte, el conjunto verdinegro alineó a Ciro Godoy, Juan Segundo Rahe, Joaquín Barros Tannuri, Santiago Venero, Dalmiro Sanabria, Alex Ferrucci, Jano Vitale, Lorenzo Olivieri, Juan Martín Palmilli, Joaquín Benítez y Bruno Ipucha. Los suplentes fueron Francisco Marzoratti, Yago Cabrera, Bastián Espinosa, Francesco Espinosa, Benicio Franchelli, Camilo Medina y Lautaro Valderdi.

Ahora, Social se prepara para afrontar el desafío de las semifinales, enfrentando a Arenales Fc, donde buscará un lugar en la gran final del campeonato.