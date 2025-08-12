DIVISIONES INFERIORES – Colonial logra el pasaporte a semifinales en 6ta. División

En un intenso y vibrante partido disputado en la cancha de Singlar, el albirrojo ferrense se impuso a Social por 3 a 1 y se clasificó a las semifinales de la 6ta. División. El encuentro, correspondiente a los cuartos de final, mostró la garra de ambos equipos, pero fue la contundencia de Colonial la que marcó la diferencia.

Apenas iniciadas las acciones, Social golpeó primero gracias al talento de Agustín «Pela» Ramos, quien puso el 1 a 0 parcial para el equipo verdinegro. Sin embargo, la alegría duró poco. La figura del partido, Benjamín Troiano, mostró su letal capacidad goleadora al dar vuelta el resultado con un impresionante hat-trick. Sus tres conquistas no solo sellaron la victoria para el «Colo», sino que también aseguraron su lugar en la siguiente instancia del torneo.

Con este triunfo, Colonial se mete entre los cuatro mejores del campeonato organizado por la Liga Deportiva de General Arenales y se prepara para un nuevo desafío: en semifinales, el equipo deberá medirse con Singlar.