Despiste y vuelco de un camión en Ruta 50: el conductor resultó ileso

En las primeras horas de la mañana, alrededor de las 07:30, se produjo un accidente vial en la Ruta Provincial N° 50, a la altura de la localidad de Arenales.

Por circunstancias que aún se investigan, un camión Iveco (patente AH 091 CN) con batea Hermann (patente AE 302 EX), conducido por un hombre de 30 años oriundo de Lincoln, perdió el control, despistó y volcó sobre la banquina.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso. La calzada registró una reducción parcial del tránsito durante la noche del lunes y la mañana de hoy para permitir las tareas de remoción del vehículo y limpieza de la zona.

Personal policial y de tránsito continúa trabajando para determinar las causas que provocaron el siniestro.