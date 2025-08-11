Entrega de equipamiento para comedores escolares en Arribeños

Esta mañana, en la Escuela N° 4 de Arribeños, se realizó la entrega de equipamiento para las cocinas de los comedores escolares de todo el distrito. La actividad estuvo encabezada por el referente del Servicio Alimentario Escolar (SAE), Juan Sorrentino, junto al Consejo Escolar —con la presencia de su presidenta, Lorena García; el vicepresidente, Gianluca Zabaleta Figini; el tesorero, Emanuel Caccarozo; la secretaria, Norali Migliavacca; y la secretaria administrativa, Azul Melo—, en articulación con el Ejecutivo Municipal y delegados de cada localidad.

El aporte incluye electrodomésticos, utilería y distintos elementos de uso frecuente que beneficiarán a escuelas primarias, secundarias, jardines de infantes y al CEC, fortaleciendo el trabajo diario de las cocinas y mejorando el servicio para niños, niñas y adolescentes del distrito.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/entrega-de-equipamiento-para-comedores-escolares-en-arribenos/