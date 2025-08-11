Colisión entre automóvil y motocicleta deja un herido leve

En la jornada del 10 de agosto se registró un accidente de tránsito que involucró a un automóvil marca Peugeot 208 conducido por un hombre mayor de edad y una motocicleta marca Bajaj Rouser, también conducida por un hombre mayor de edad.

Como resultado del siniestro, el conductor de la motocicleta resultó herido y fue atendido por el médico de guardia, quien determinó que presenta múltiples heridas cortantes en el tercio distal metacarpo. Las lesiones fueron catalogadas de carácter leve.

El caso fue puesto en conocimiento de la UFI N° 1 (Unidad Fiscal de Investigación) y la Ayudantía Fiscal General de Arenales, quienes se hicieron cargo de las actuaciones correspondientes para el esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas que originaron el siniestro vial.

Nota: Esta información se basa en el parte policial preliminar y está sujeta a las investigaciones en curso.