Agustín Dorado, nuevo refuerzo aurinegro

El mercado de pases del fútbol regional vuelve a dar que hablar: el talentoso mediocampista colonense Agustín Dorado regresa a la Liga de General Arenales y lo hará defendiendo los colores de 12 de Octubre. El aurinegro participará del Torneo Interligas con Colón, que dará inicio el próximo 24 de agosto.

Dorado, reconocido por su despliegue y jerarquía en la cancha, cuenta con una extensa trayectoria en el fútbol de la zona, siendo figura en Colonial, donde se consagró campeón y protagonizó recordadas campañas en el Torneo Federal Amateur.

Esta vez, el destino lo ubica “en la vereda de enfrente”, tras la convocatoria del Club Doce para afrontar la segunda parte de la temporada. Los hinchas aurinegros ya sueñan con verlo desplegar su calidad en el mediocampo y ser clave en la búsqueda de nuevos objetivos deportivos.