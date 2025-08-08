Campaña de Castración en General Arenales: Promoviendo la Tenencia Responsable de Mascotas

La Municipalidad de General Arenales lleva a cabo campañas de castración gratuitas en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

Beneficios de la Castración

Evita la aparición de tumores y quistes ováricos en hembras

Previene enfermedades del útero y de transmisión sexual

Evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas en machos

Promueve una mejor calidad de vida para las mascotas

Importancia de la Castración en la Salud Pública

La castración es una herramienta clave para prevenir enfermedades zoonóticas y promover la salud pública. Al castrar a nuestras mascotas, no solo mejoramos su calidad de vida, sino que también contribuimos a la prevención de enfermedades que pueden transmitirse a humanos ¹.

Cómo Participar

Comunícate con la Municipalidad de General Arenales para obtener más información sobre las fechas y lugares de las campañas de castración

Solicita un turno para castrar a tu mascota

Asegúrate de cumplir con los requisitos necesarios, como el ayuno de 12 horas y llevar una manta para el postquirúrgico

Contacto

Teléfono: (02353) 469000

¡Únete a la campaña de castración y contribuye a la tenencia responsable de mascotas en General Arenales!

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/campana-de-castracion-en-general-arenales-promoviendo-la-tenencia-responsable-de-mascotas/