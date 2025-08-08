back to top
More
    InicioMunicipioCampaña de Castración en General Arenales: Promoviendo la Tenencia Responsable de Mascotas
    Municipio

    Campaña de Castración en General Arenales: Promoviendo la Tenencia Responsable de Mascotas

    por AscensionDigital
    0
    6

    La Municipalidad de General Arenales lleva a cabo campañas de castración gratuitas en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable de mascotas.

    Beneficios de la Castración

    • Evita la aparición de tumores y quistes ováricos en hembras
    • Previene enfermedades del útero y de transmisión sexual
    • Evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas en machos
    • Promueve una mejor calidad de vida para las mascotas

    Importancia de la Castración en la Salud Pública

    La castración es una herramienta clave para prevenir enfermedades zoonóticas y promover la salud pública. Al castrar a nuestras mascotas, no solo mejoramos su calidad de vida, sino que también contribuimos a la prevención de enfermedades que pueden transmitirse a humanos ¹.

    Cómo Participar

    • Comunícate con la Municipalidad de General Arenales para obtener más información sobre las fechas y lugares de las campañas de castración
    • Solicita un turno para castrar a tu mascota
    • Asegúrate de cumplir con los requisitos necesarios, como el ayuno de 12 horas y llevar una manta para el postquirúrgico

    Contacto

    • Teléfono: (02353) 469000

    ¡Únete a la campaña de castración y contribuye a la tenencia responsable de mascotas en General Arenales! 

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/campana-de-castracion-en-general-arenales-promoviendo-la-tenencia-responsable-de-mascotas/

    Artículo anterior
    La 2 de Abril presenta su propuesta vecinalista para las elecciones del 7 de septiembre
    Artículo siguiente
    Se viene el Torneo Interligas: un fixture confirmado y un emotivo homenaje

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido