Campaña de Castración en General Arenales: Promoviendo la Tenencia Responsable de Mascotas

La Municipalidad de General Arenales lleva a cabo campañas de castración gratuitas en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de evitar la reproducción descontrolada de perros y gatos y fomentar la tenencia responsable de mascotas.
Beneficios de la Castración
- Evita la aparición de tumores y quistes ováricos en hembras
- Previene enfermedades del útero y de transmisión sexual
- Evita tumores testiculares y previene patologías prostáticas en machos
- Promueve una mejor calidad de vida para las mascotas
Importancia de la Castración en la Salud Pública
La castración es una herramienta clave para prevenir enfermedades zoonóticas y promover la salud pública. Al castrar a nuestras mascotas, no solo mejoramos su calidad de vida, sino que también contribuimos a la prevención de enfermedades que pueden transmitirse a humanos ¹.
Cómo Participar
- Comunícate con la Municipalidad de General Arenales para obtener más información sobre las fechas y lugares de las campañas de castración
- Solicita un turno para castrar a tu mascota
- Asegúrate de cumplir con los requisitos necesarios, como el ayuno de 12 horas y llevar una manta para el postquirúrgico
Contacto
- Teléfono: (02353) 469000
¡Únete a la campaña de castración y contribuye a la tenencia responsable de mascotas en General Arenales!
Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/campana-de-castracion-en-general-arenales-promoviendo-la-tenencia-responsable-de-mascotas/