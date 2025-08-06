Exito total de la muestra fotográfica sobre aves en Gral. Arenales

Con una excelente recepción por parte del público y las instituciones educativas del distrito, la muestra fotográfica “Cerca y Salvaje”, organizada por la Dirección de Producción y Desarrollo Sustentable a cargo del área de Turismo, se consolida como una propuesta cultural y educativa de fuerte impacto.

La actividad, impulsada por la Licenciada Daniela Fayolle, reunió a fotógrafos y observadores de aves de la región que, cámara en mano, lograron capturar no sólo imágenes de gran calidad estética, sino también el espíritu migrante de estas especies que eligen nuestra zona como punto de paso, descanso, alimentación y refugio durante sus recorridos por distintas regiones del país.

La exposición, de carácter itinerante, libre y gratuita, se encuentra abierta durante toda la semana en doble horario –mañana y tarde– y ya ha sido visitada por estudiantes de diferentes niveles educativos, como así también por público general interesado en el patrimonio natural del distrito.

Además de su valor artístico, el objetivo central de esta propuesta es dar visibilidad a la flora y fauna autóctonas de General Arenales, enmarcadas en una estrategia de desarrollo sostenible que busca incorporar el turismo de cercanía como parte de la matriz productiva local. Conservar, contemplar y compartir son tres verbos que atraviesan esta experiencia, que se convierte en punto de encuentro entre la naturaleza, la comunidad y el futuro.

Desde el Gobierno Municipal se continúa trabajando para generar propuestas que fortalezcan la identidad, el arraigo y el desarrollo del distrito desde una perspectiva sustentable y con visión de largo plazo.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/exito-total-de-la-muestra-fotografica-sobre-aves-en-gral-arenales/