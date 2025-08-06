back to top
    Nuevo taller de cerámica para adolescentes en General Arenales

    El Gobierno Municipal de General Arenales, junto a Usina Joven, invita a todos los adolescentes del distrito a participar del Taller de Cerámica, una nueva propuesta para descubrir y disfrutar del arte de crear con las manos.
    El taller, pensado especialmente para jóvenes, ofrece un espacio para expresarse, compartir y aprender las técnicas básicas de la cerámica en un ambiente creativo y relajado. Es la oportunidad ideal para venir con amigas y amigos, explorar nuevas habilidades y llevarse creaciones propias a casa.
    Detalles del taller:
    • Inicio: 11 de agosto
    • Días: todos los lunes
    • Horario: 15:00 hs
    • Lugar: Usina Joven General Arenales
    La actividad tiene cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse cuanto antes enviando un mensaje al 2353 405386 o a través de Instagram en @juventudga.
    Desde el Gobierno Municipal, seguimos apostando a espacios de encuentro y crecimiento para la juventud. ¡Te esperamos para crear juntos!

