Nuevo taller de cerámica para adolescentes en General Arenales

El Gobierno Municipal de General Arenales, junto a Usina Joven, invita a todos los adolescentes del distrito a participar del Taller de Cerámica, una nueva propuesta para descubrir y disfrutar del arte de crear con las manos.

El taller, pensado especialmente para jóvenes, ofrece un espacio para expresarse, compartir y aprender las técnicas básicas de la cerámica en un ambiente creativo y relajado. Es la oportunidad ideal para venir con amigas y amigos, explorar nuevas habilidades y llevarse creaciones propias a casa.

Detalles del taller:

• Inicio: 11 de agosto

• Días: todos los lunes

• Horario: 15:00 hs

• Lugar: Usina Joven General Arenales

La actividad tiene cupos limitados, por lo que se recomienda inscribirse cuanto antes enviando un mensaje al 2353 405386 o a través de Instagram en @juventudga.

Desde el Gobierno Municipal, seguimos apostando a espacios de encuentro y crecimiento para la juventud. ¡Te esperamos para crear juntos!

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/nuevo-taller-de-ceramica-para-adolescentes-en-general-arenales/