¡Tu futuro financiero empieza hoy! Talleres de Educación Financiera para Jóvenes en General Arenales

El Gobierno Municipal de General Arenales, en colaboración con Usina Joven y BDI, invita a todos los jóvenes del distrito a participar de los Talleres de Educación Financiera que se llevarán a cabo este mes de agosto, con el objetivo de brindar herramientas claves para el manejo inteligente del dinero.

Estos talleres, diseñados especialmente para quienes quieren aprender a manejar sus finanzas personales sin depender de nadie, ofrecen contenidos prácticos y accesibles para tomar el control de la economía diaria.

¿Qué vas a aprender en el taller?

• A organizar tus gastos y evitar deudas.

• A invertir desde cero.

• A usar tu dinero con inteligencia y responsabilidad.

Fechas y lugares:

• 13 de agosto, 19:00 hs en Arenales

• 14 de agosto, 19:00 hs en Ferré

Ambos encuentros se realizarán en el espacio de Usina Joven.

Los talleres serán dictados por Gianfranco Rojo junto a especialistas de BDI en administración y finanzas, quienes compartirán su experiencia y consejos para que los jóvenes puedan desarrollar una relación sana y autónoma con el dinero.

¡Cupos limitados! Para inscribirse, los interesados pueden comunicarse al 2353 405386 o escribir al Instagram de @juventudga.

Invitamos a todos los jóvenes a sumarse y aprovechar esta gran oportunidad de aprender herramientas fundamentales para su independencia y futuro financiero. Desde el Gobierno Municipal de General Arenales seguimos apostando al crecimiento y la capacitación de las nuevas generaciones.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/tu-futuro-financiero-empieza-hoy-talleres-de-educacion-financiera-para-jovenes-en-general-arenales/