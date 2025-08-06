Se inaugura el nuevo Centro de Día en el barrio Autoconstrucción y 20 de Septiembre: un paso más hacia la inclusión real

El Gobierno Municipal de General Arenales anuncia la inauguración del nuevo Centro de Día en el barrio Autoconstrucción y 20 de Septiembre, un espacio de atención integral pensado para personas con discapacidad, niños y adultos mayores, que funcionará en la llamada “cuadra de la inclusión”, un sector del distrito que ha sido profundamente transformado por la actual gestión.

Este Centro de Día brindará asistencia educativa, psicológica, cognitiva y física, con el acompañamiento de profesionales formados en nuestro distrito, y busca ser un lugar de contención, encuentro y desarrollo para los grupos que más necesitan del apoyo del Estado.

La intendenta Érica Revilla destacó que este avance es parte de una política pública sostenida y comprometida, que tiene como pilares la atención a las primeras infancias, la discapacidad y la tercera edad. “La inclusión no se declama: se construye con hechos, con presencia y con trabajo colectivo”, afirmó la mandataria.

El proyecto está coordinado por el área de Desarrollo Social, bajo la responsabilidad de la Lic. Emilia Serra Barra, y forma parte de una mirada estratégica que ya viene transformando el barrio Autoconstrucción y 20 de Septiembre: allí, la gestión municipal ha ejecutado obras de pavimento, cordón cuneta, cloacas, instalación de luminarias LED, y ahora avanza con este Centro de Día que complementa y potencia todo lo realizado.

El objetivo integral contempla además la próxima finalización de un Salón de Usos Múltiples, donde se prevé trasladar el Centro de Actividades Municipales Deportivas, generando así un espacio exclusivo dedicado a la educación, el deporte y la inclusión, con actividades adaptadas a todas las edades y capacidades.

Este logro es fruto del trabajo conjunto entre el Ejecutivo Municipal, los equipos técnicos, las familias del distrito y una comunidad que apuesta cada día a una Arenales más justa, inclusiva y con futuro.

