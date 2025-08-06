La salud pública, cada vez más cerca de las familias: Nueva unidad sanitaria en Arenales

La Municipalidad de General Arenales informa que ya se encuentra en funcionamiento la Unidad Sanitaria de la Estación de Arenales, un nuevo espacio de atención primaria pensado para acompañar la salud de las niñas, niños, adolescentes y personas mayores de esa comunidad.

La posta está integrada por profesionales especializados en medicina infantojuvenil y por enfermeras egresadas del Hospital Municipal “Ignacio Pirovano”, lo que garantiza una atención cercana, de calidad y con profundo conocimiento del territorio.

Previo a su apertura, se realizó un relevamiento casa por casa que permitió identificar las principales necesidades de las familias de la zona y diseñar un esquema de atención adaptado a su realidad. En la Unidad Sanitaria se ofrecen controles de rutina, toma de presión arterial, seguimiento pediátrico y evaluación de signos vitales, entre otras prácticas.

Esta nueva unidad funciona bajo la órbita del Hospital Municipal Ignacio Pirovano, dirigido por la Dra. Marisol Viglioni, y forma parte de la red de atención que coordina el área de Salud del municipio, a cargo del Dr. Guillermo Apizzato.

Seguimos fortaleciendo el sistema de salud pública en todo el distrito, con obras, profesionales y presencia en el territorio.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/la-salud-publica-cada-vez-mas-cerca-de-las-familias-nueva-unidad-sanitaria-en-arenales/