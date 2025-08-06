Continúan los trabajos de mantenimiento y mejora de calles en Arribeños

El Municipio de General Arenales continúa con el plan de mantenimiento y mejora de calles en distintas localidades del distrito. En Arribeños, esta semana se intensificaron las tareas sobre varias arterias clave, con intervención directa del equipo municipal y recorridas previas para identificar prioridades junto a los vecinos.

En los últimos días se realizaron trabajos en:

• 2 cuadras de Hipólito Yrigoyen

• 1 cuadra de América

• 2 cuadras de Fortín Chañar

Este miércoles, los trabajos continuaron con:

• 1 cuadra de Reconquista

• 1 cuadra más de Fortín Chañar

• 2 cuadras de 12 de Octubre

• Intervenciones en el barrio Plan Federal 2

Además, el equipo municipal tiene previsto avanzar sobre:

• El barrio 20 de Septiembre

• Tramos de las calles Urquiza, Libertad y 25 de Mayo

Estas obras forman parte de una planificación sostenida que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y el estado general de las calles urbanas, especialmente ante las inclemencias del clima y el desgaste natural que afectan a los caminos de tierra.

Desde el municipio destacaron que estas intervenciones se realizan con personal y maquinaria propia, priorizando el diálogo con los vecinos para atender de manera directa los reclamos y necesidades de cada barrio.

Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/continuan-los-trabajos-de-mantenimiento-y-mejora-de-calles-en-arribenos/