back to top
More
    InicioMunicipioContinúan los trabajos de mantenimiento y mejora de calles en Arribeños
    Municipio

    Continúan los trabajos de mantenimiento y mejora de calles en Arribeños

    por AscensionDigital
    0
    4

    El Municipio de General Arenales continúa con el plan de mantenimiento y mejora de calles en distintas localidades del distrito. En Arribeños, esta semana se intensificaron las tareas sobre varias arterias clave, con intervención directa del equipo municipal y recorridas previas para identificar prioridades junto a los vecinos.

    En los últimos días se realizaron trabajos en:
    • 2 cuadras de Hipólito Yrigoyen
    • 1 cuadra de América
    • 2 cuadras de Fortín Chañar

    Este miércoles, los trabajos continuaron con:
    • 1 cuadra de Reconquista
    • 1 cuadra más de Fortín Chañar
    • 2 cuadras de 12 de Octubre
    • Intervenciones en el barrio Plan Federal 2

    Además, el equipo municipal tiene previsto avanzar sobre:
    • El barrio 20 de Septiembre
    • Tramos de las calles Urquiza, Libertad y 25 de Mayo

    Estas obras forman parte de una planificación sostenida que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad y el estado general de las calles urbanas, especialmente ante las inclemencias del clima y el desgaste natural que afectan a los caminos de tierra.

    Desde el municipio destacaron que estas intervenciones se realizan con personal y maquinaria propia, priorizando el diálogo con los vecinos para atender de manera directa los reclamos y necesidades de cada barrio.

    Publicado en: https://www.generalarenales.gob.ar/continuan-los-trabajos-de-mantenimiento-y-mejora-de-calles-en-arribenos/

    Artículo anterior
    La salud pública, cada vez más cerca de las familias: Nueva unidad sanitaria en Arenales
    Artículo siguiente
    Julio Abil y Alberto Lorenzo: dos íconos de los fierros en Ascensión

    Articulos Relacionados

    Lo mas Leido